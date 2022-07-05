На уничтоженной Вооруженными силами Украины военной базе в Мелитополе погибли более 200 оккупантов, еще 300 были ранены.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
— Свыше 200 рашистов было полностью уничтожены, это не по официальной, но по достаточно достоверной информации. Более 300 рашистов были ранены, – сказал Иван Федоров.
По его словам, удары были нанесены по складам с горючим, боеприпасами, казармам российских захватчиков.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы. В районе Авиагородка виден столб дыма.
Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз врага во временно захваченном городе.
На уничтоженной Вооруженными силами Украины военной базе в Мелитополе погибли более 200 оккупантов, еще 300 были ранены.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
— Свыше 200 рашистов было полностью уничтожены, это не по официальной, но по достаточно достоверной информации. Более 300 рашистов были ранены, – сказал Иван Федоров.
По его словам, удары были нанесены по складам с горючим, боеприпасами, казармам российских захватчиков.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы. В районе Авиагородка виден столб дыма.
Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз врага во временно захваченном городе.