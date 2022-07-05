На уничтоженной Вооруженными силами Украины военной базе в Мелитополе погибли более 200 оккупантов, еще 300 были ранены.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

— Свыше 200 рашистов было полностью уничтожены, это не по официальной, но по достаточно достоверной информации. Более 300 рашистов были ранены, – сказал Иван Федоров.

По его словам, удары были нанесены по складам с горючим, боеприпасами, казармам российских захватчиков.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы. В районе Авиагородка виден столб дыма.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз врага во временно захваченном городе.