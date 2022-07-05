Украине нужно больше поставок тяжелого вооружения от партнеров на Западе, чтобы усилить свои подразделения на юге и пробиться к Херсону.

К такому выводу в своем докладе пришли представители Европейского совета по международным отношениям.

Как замечают сотрудники аналитического центра, даже с небольшим количеством западного вооружения Украина продемонстрировала выдающиеся результаты на южном фронте, выбив россиян со Змеиного и вгрызшись в глубоко эшелонированную оборону врага на Херсонщине.

— Южный фронт войны также стал свидетелем возросших тактических успехов украинской армии. Недавно она нанесла несколько ракетных ударов по буровым платформам в Черном море, захваченным Россией в 2014 году. Россия разместила на этих платформах станции радиоэлектронной борьбы, что позволило ей контролировать воздушное пространство в некоторых частях Одесской области. Сейчас это оборудование, скорее всего, уничтожено, и русские больше не смогут продолжать незаконную добычу украинского газа с платформ. Через несколько дней украинские войска нанесли артиллерийско-ракетные удары по российскому гарнизону на Змеином острове. Вскоре после этого русские войска были вынуждены покинуть остров. Все эти цели в Черном море находятся в радиусе до 100 км от побережья Украины. Правительство Украины пока не уточнило, какое оружие использовалось для атак на Змеиный остров и буровые платформы в Черном море. Но можно предположить, что украинские силы применяли HIMARS, — акцентируют в анализе.

Однако, чтобы вырвать большую победу на этом фронте, Украина по-прежнему остро нуждается в новой артиллерии и РСЗО по стандартам НАТО.

— Например, Украина пока получила только 12 САУ PzH 2000, 8 САУ Zuzana и 4 системы HIMARS. Их малочисленность означает, что Украина еще не набрала оперативного импульса, например, для решающих побед на херсонском или направлении. Это могло бы позволить достаточное количество современных западных вооружений, — говорится в докладе.

Как сообщалось, французский аналитик напоминал, что Западу пора решать с передачей Украине нужного вооружения, чтобы она развила контрнаступление на юге.