Украина обратилась к Турции с подозрением в отношении трех российских сухогрузов, которые с большой вероятностью причастны к транспортировки краденных зерновых из оккупированных украинских областей.

Об этом сообщает Reuters.

Генпрокуратура направила в турецкий Минюст письмо с предложением открыть расследование и задержать три российских судна «Михаил Ненашев», «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка», чтобы проверить их на перевозку похищенного в Херсонской и Запорожской областях украинского продовольствия.

Киев просит, чтобы правоохранительные органы Анкары проверили документацию на сухогрузах, добавляя, что они выходили с главного зернового терминала в оккупированном Крыму.

Всеми суднами, о которых идет речь, владеет «Объединенная судостроительная корпорация», попавшая под санкции ЕС. Если подозрения Украины подтвердятся, то появятся новые доказательства, что Москва торгует краденным украинским продуктом.

Напомним, проект «Схемы» доказал, что Турция покупает украденное россиянами украинское зерно, которое доставляют из временно оккупированного Крыма российские и сирийские судна с выключенными радарами.