Подорванный автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко

Оккупанты на территории Херсонщины захватили приблизительно 250 человек, которых они считают причастными к помощи местным партизанам.

Об этом в интервью ресурсу «Главком» рассказал экс-глава отряда Сопротивления на Донбассе, герой Украины Владимир Жемчугов.

Жемчугов в течение 2014-2015 года на партизанских началах выполнял диверсионные задачи в Луганской области, пока не подорвался по ошибке на растяжке. В 2016 году был обменян, медики помогли ему восстановить зрение и научили пользоваться протезами, еще через несколько лет получил звание «героя Украины».

По словам бывшего спецагента, на юге сейчас зарождается массовое партизанское движение, которое уже через полгода парализует передвижения российской армии.

— Активистов забирают. В Херсонской области более 250 человек уже похитили по подозрению в сотрудничестве с партизанами, — акцентировал он.

Владимир Жемчугов добавил, что захватчики недавно также устроили облаву на членов движения Сопротивления в одном из сел области. Проверяли дома и документы. При этом пока украинским переговорщикам не удалось вытащить ни одного партизана из плена.

— Пока еще никого не обменивали. Партизан мы только забирали, чтобы похоронить, — сообщил герой Украины.

Напомним, американская разведка видит расцвет партизанщины в Херсонской области.