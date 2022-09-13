Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что контрнаступление Украины против российских военных еще только начинается, но украинские силы добились «значительного прогресса».

Об этом он сказал во время выступления на пресс-конференции в Мехико, сообщает агентство Reuters .

— То, что они сделали, было очень методично спланировано, и, конечно, это удалось благодаря преимуществам от значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов и многих других стран с целью обеспечения того, чтобы в руках Украины было оборудование, необходимое для проведения этого контрнаступления, – сказал Энтони Блинкен.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что еще рано говорить о том, куда приведет результат украинского контрнаступления.

Он отметил, что война, вероятно, продлится еще какое-то время, поскольку у России все еще есть очень значительные силы и вооружения в Украине, которые она все еще использует для неизбирательных ударов против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

— Россия совершила эту агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить, – сказал он.

Напомним, что украинские военные менее чем за неделю уничтожили техники российских оккупантов на сумму 670 миллионов долларов . Значительное количество было уничтожено в ходе контрнаступления в Харьковской области.