Украинские военные менее чем за неделю уничтожили техники российских оккупантов на сумму 670 миллионов долларов. Значительное количество было уничтожено в ходе контрнаступления в Харьковской области.

Об этом сообщает Forbes.

По данным Генерального штаба, в течение 6-11 сентября украинские защитники уничтожили 2850 захватчиков и 590 единиц техники. Отмечается, что большая часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления в Харьковской области, однако какую именно установить сложно.

Потери оккупантов составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Сообщается, что самая дорогая потеря россиян — комплекс радиоэлектронной борьбы «Москва-1» (57 миллионов долларов), уничтоженный в Запорожской области. В Харьковской области захватчики потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 миллионов долларов) и контрбатарейную радиолокационную систему «Зоопарк-1М» (25 миллионов долларов).

Также отмечено, что не вся потерянная оккупнатами техника была уничтожена. По данным аналитического проекта Oryx, с 6 по 10 сентября ВСУ захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценивает в 104 миллиона долларов, в том числе девять гаубиц Мста-С и Мста-Б на сумму свыше 43 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что всего за трое суток украинские защитники ликвидировали воздушных целей врага на 157,5 миллиона долларов.