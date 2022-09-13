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Представители разведывательных кругов США считают, что после успешного контрнаступления Украины на оккупированной Харьковщине российские войска, возможно, будут вынуждены отдать и другие захваченные ими территории.
Об этом сообщает The Washington Post.
— В России проблемы. Теперь вопрос состоит в том, как россияне отреагируют, и их слабость была разоблачена, и у них нет значительных резервов живой силы или техники, – сказал изданию один из американских чиновников на условиях анонимности.
Другой собеседник WP отмечает, что украинские силы продвигаются вперед осторожно, закрепляя свои успехи. В то же время в Вашингтоне не считают, что отступление России на Харьковщине говорит о ее стратегическом поражении.
Разведка США скептически относится к тому, что президент РФ Владимир Путин, до сих пор не объявивший мобилизацию, решит пойти на крайние меры – например, применение химического или тактического ядерного оружия. Тем более, у России пока еще есть возможности для перегруппировки и нанесения сильного удара.
Собеседники The Washington Post считают, что ожидать прорыва украинских военных можно и в районах Херсона и Мариуполя, но добавляют, что военные действия там уже привели к серьезным потерям с украинской стороны.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины против российских военных еще только начинается, но украинские силы достигли «значительного прогресса».
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Представители разведывательных кругов США считают, что после успешного контрнаступления Украины на оккупированной Харьковщине российские войска, возможно, будут вынуждены отдать и другие захваченные ими территории.
Об этом сообщает The Washington Post.
— В России проблемы. Теперь вопрос состоит в том, как россияне отреагируют, и их слабость была разоблачена, и у них нет значительных резервов живой силы или техники, – сказал изданию один из американских чиновников на условиях анонимности.
Другой собеседник WP отмечает, что украинские силы продвигаются вперед осторожно, закрепляя свои успехи. В то же время в Вашингтоне не считают, что отступление России на Харьковщине говорит о ее стратегическом поражении.
Разведка США скептически относится к тому, что президент РФ Владимир Путин, до сих пор не объявивший мобилизацию, решит пойти на крайние меры – например, применение химического или тактического ядерного оружия. Тем более, у России пока еще есть возможности для перегруппировки и нанесения сильного удара.
Собеседники The Washington Post считают, что ожидать прорыва украинских военных можно и в районах Херсона и Мариуполя, но добавляют, что военные действия там уже привели к серьезным потерям с украинской стороны.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины против российских военных еще только начинается, но украинские силы достигли «значительного прогресса».