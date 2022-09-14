Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского рассказали, как сбили российский штурмовик Су-25.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook .

— С помощью средств технической разведки на нашем пункте управления отразилась воздушная цель. Мы сразу же передали всю необходимую информацию мобильной огневой группе, – рассказал морской пехотинец Артем.

По словам морпеха «Маузера», он уже был готов и только ждал цели.

— Он пошел по боковому курсу, слева направо. Расстояние было достаточным, чтобы отработать, я привел, захватил цель и, в тот момент, когда самолет начал отворачивать от нас, совершил пуск. Ракета быстро его догнала и уничтожила, – рассказал «Маузер».

По словам морских пехотинцев, враг применяет авиацию почти каждый день.

— Главное для нас не дать врагу отработать по прикрываемым подразделениям. Ведь очень больно, когда врагу это удается, потому что постоянно думаешь, что мог бы сделать еще больше, – добавил морпех.

Времени у зенитчиков всегда маловато. Наши подразделения продолжают выбивать врага из Херсона. А это значит, что враг будет снова поднимать в небо свои самолеты.

— Едем на охоту. Уверен, еще будет не один вражеский самолет или вертолет, который морские пехотинцы навсегда приземят, садясь в машину, – сказал Маузер.

Напомним, украинские бойцы сбили очередной российский штурмовик Су-25 . Десантники уничтожили вражеский самолет из переносного зенитного ракетного комплекса Игла на Донбассе.