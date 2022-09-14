Жители всех временно оккупированных территорий Украины, в том числе Крыма, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней вернется полноценная жизнь.

Об этом заявил президент Украины во время поездки в уволенный город Изюм, сообщает пресс-служба главы государства.

— Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди, - заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что жители временно оккупированного Крыма все эти годы находятся под давлением пропаганды Российской Федерации, но когда Украина вернется на полуостров, крымчане увидят ложь российского телевидения и пропаганды.

- Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне, - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, с какой теплотой на освобожденных территориях встречают украинских военных.

– Это очень чувственный момент. Это значит, что вместе с Вооруженными Силами Украины возвращается жизнь, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что украинские бойцы уволили около 2500 квадратных километров в Харьковской области.