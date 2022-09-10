Украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области.

У ВСУ есть все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом, свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

«Украинские силы продолжают наступление на Купянск и в сторону Изюма, по состоянию на 9 сентября, и принимают меры по изоляции там группировки российских сил. Если украинцам удастся разорвать российские наземные линии связи, у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и разрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины», — говорится в отчете аналитиков.

В ISW также отмечают, что Кремль бросает ресурсы в Харьковскую область в ответ на эффективные украинские операции.

В свою очередь, украинские войска достигли окрестностей Купянска и по состоянию на 9 сентября наступают на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока. И, вероятно, в ближайшие дни перережут российские наземные пути сообщения с Изюмом.

Кроме того, украинские бойцы, вероятно, уже продвинулись севернее Грушевахи в направлении российского логистического узла в Большом Бурлуке на северо-востоке Харьковской области.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.

Накануне Владимир Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об успехах украинской армии уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.