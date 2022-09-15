Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал соотношение потерь украинской и российской сторон в результате сентябрьского контрнаступления ВСУ.

Об этом он рассказал в эфире «24 канала».

— Могу сказать соотношение потерь противника по поводу наших потерь. Цифры именно за этот период (контрнаступления – ред.) – составляют 1 до 9-10. На одного нашего погибшего, к сожалению, воина приходится 9-10 погибших решистов, ворвавшихся на нашу землю, — сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО назвал это «очень интересным показателем» и заявил, что ВСУ ломают стереотипы по военному делу.

— По законам войны, когда вы идете в наступление, вы теряете гораздо больше, чем при обороне. А при учете того, как действуют наши военные, у нас соотношение наоборот, — подчеркнул он.

Напомним, представители разведывательных кругов США считают, что после успешного контрнаступления Украины на оккупированной Харьковщине российские войска, возможно, будут вынуждены отдать и другие захваченные ими территории.