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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал соотношение потерь украинской и российской сторон в результате сентябрьского контрнаступления ВСУ.
Об этом он рассказал в эфире «24 канала».
— Могу сказать соотношение потерь противника по поводу наших потерь. Цифры именно за этот период (контрнаступления – ред.) – составляют 1 до 9-10. На одного нашего погибшего, к сожалению, воина приходится 9-10 погибших решистов, ворвавшихся на нашу землю, — сказал Алексей Данилов.
Секретарь СНБО назвал это «очень интересным показателем» и заявил, что ВСУ ломают стереотипы по военному делу.
— По законам войны, когда вы идете в наступление, вы теряете гораздо больше, чем при обороне. А при учете того, как действуют наши военные, у нас соотношение наоборот, — подчеркнул он.
Напомним, представители разведывательных кругов США считают, что после успешного контрнаступления Украины на оккупированной Харьковщине российские войска, возможно, будут вынуждены отдать и другие захваченные ими территории.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал соотношение потерь украинской и российской сторон в результате сентябрьского контрнаступления ВСУ.
Об этом он рассказал в эфире «24 канала».
— Могу сказать соотношение потерь противника по поводу наших потерь. Цифры именно за этот период (контрнаступления – ред.) – составляют 1 до 9-10. На одного нашего погибшего, к сожалению, воина приходится 9-10 погибших решистов, ворвавшихся на нашу землю, — сказал Алексей Данилов.
Секретарь СНБО назвал это «очень интересным показателем» и заявил, что ВСУ ломают стереотипы по военному делу.
— По законам войны, когда вы идете в наступление, вы теряете гораздо больше, чем при обороне. А при учете того, как действуют наши военные, у нас соотношение наоборот, — подчеркнул он.
Напомним, представители разведывательных кругов США считают, что после успешного контрнаступления Украины на оккупированной Харьковщине российские войска, возможно, будут вынуждены отдать и другие захваченные ими территории.