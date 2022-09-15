Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на освободившихся украинских территориях усовершенствуют фортификационные сооружения и создадут новые.

Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет TheБабель.

— На деоккупированных территориях немедленно создают фортификационные сооружения для того, чтобы их оградить от повторного захвата, – сказал Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что кое-где уже есть оборонительные сооружения, но власть делает их более правильными и капитальными.

Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине необходимо оградить от возможной контратаки России огромную территорию, которую Силы обороны отвоевали за последнее время.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал соотношение потерь украинской и российской сторон в результате сентябрьского контрнаступления ВСУ.