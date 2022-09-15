Россия не признает собственные паспорта, выданные на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а их владельцев не пропускают через границу.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Отмечается, что после наступления украинских войск резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей оккупированного Донбасса. Среди них господствует недовольство ходом «специальной операции» и действиями российского правительства.

— Властвует мнение, что РФ сдает интересы «республик». Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории РФ. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из «Л/ДНР» по такому паспорту, на российской границе объясняют, что «вы никто и зовут вас никак », — заявляет разведка.

Также среди личного состава 14 отдельной бригады специального назначения ВС РФ распространяется информация, что к 1 декабря должен завершиться один из этапов спецоперации. После этого планируется вывести регулярные подразделения ВС РФ из части оккупированных территорий Украины. Вроде бы, эти территории передадут под контроль так называемым добровольческим батальонам.

Напомним, что принудительная российская паспортизация граждан Украины проживающих на территории временно оккупированных Николаевской, Херсонской и Запорожской областей является преступлением.