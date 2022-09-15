Во время обеда в Киеве президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен угостили арбузами и дынями, выращенными в освобожденных селах Херсонской области.

Об этом символическом жесте написал в твиттере председатель Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

— И слюнки капают, и слезы на глаза накатываются. Зеленский предлагает на обед с Урсулой фон дер Ляен дыни и арбузы из недавно деоккупированных сел Херсонской области, — подчеркнул дипломат.

Куски бахчевых сопровождала открытка, которая объясняла, что за эти арбузы следует отблагодарить ВСУ.

— Благодаря мужеству наших воинов и тщательно спланированным контрнаступательным действиям Вооруженных Сил Украины недавно было освобождено 5 сел – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Пруд, – отмечено в листовке. – Херсон – один из регионов-лидеров по выращиванию арбузов и дынь. Херсонские арбузы известны далеко за пределами области, они в определенной степени являются основным продуктом региона. Сегодня хотим угостить вас арбузами и дынями, выращенными в недавно деоккупированных селах, — говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на освобожденных украинских территориях усовершенствуют фортификационные сооружения и создадут новые.