Украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Там подтвердили, что за день российско-оккупационные войска на юге потеряли:

5 танков;

14 единиц автобронетехники;

реактивную систему залпового огня «Град»;

самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона-С";

самоходную артустановку «Гвоздика»;

зенитную самоходную установку «Шилка»;

две гаубицы «Мста-Б";

два миномета калибра 120 мм.

Кроме того, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.

Кроме того, украинские военные атаковали состав боеприпасов в Бериславском районе, Каховский мост, пять понтонных переправ у Дарьевки, Садового, Новой Каховки.

В Черном море поджидают 3 надводных ракетоносителя и один подводный. Они оснащены всего 28 ракетами типа «Калибр.

В командовании говорят, что ситуация остается сложной, но контролируемой. По всей линии столкновения продолжаются бои. В приоритете находятся тактика контрбатарейной борьбы, ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям на линии столкновения, так и по тыловым районам.

Российские войска ведут воздушную разведку позиций украинских войск, объектов критической и стратегической инфраструктуры, логистических и транспортных узлов. В то же время, они используют беспилотники не только для разведки, но и для нанесения поражений.

В течение боевого дня россияне нанесли 3 авиаудара по позициям украинских войск и обстреляли 4 ракетами мирные населенные пункты.

В командовании говорят, что жителям временно оккупированных территорий следует воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября для недопущения совершения военного преступления «под чужим флагом».

— Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием формы Вооруженных Сил Украины и государственного флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций, – говорится в сообщении.

Напомним, во время обеда в Киеве президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен угостили арбузами и дынями, которые были выращены в освобожденных селах Херсонской области.