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Украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Там подтвердили, что за день российско-оккупационные войска на юге потеряли:
Кроме того, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.
Кроме того, украинские военные атаковали состав боеприпасов в Бериславском районе, Каховский мост, пять понтонных переправ у Дарьевки, Садового, Новой Каховки.
В Черном море поджидают 3 надводных ракетоносителя и один подводный. Они оснащены всего 28 ракетами типа «Калибр.
В командовании говорят, что ситуация остается сложной, но контролируемой. По всей линии столкновения продолжаются бои. В приоритете находятся тактика контрбатарейной борьбы, ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям на линии столкновения, так и по тыловым районам.
Российские войска ведут воздушную разведку позиций украинских войск, объектов критической и стратегической инфраструктуры, логистических и транспортных узлов. В то же время, они используют беспилотники не только для разведки, но и для нанесения поражений.
В течение боевого дня россияне нанесли 3 авиаудара по позициям украинских войск и обстреляли 4 ракетами мирные населенные пункты.
В командовании говорят, что жителям временно оккупированных территорий следует воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября для недопущения совершения военного преступления «под чужим флагом».
— Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием формы Вооруженных Сил Украины и государственного флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций, – говорится в сообщении.
Напомним, во время обеда в Киеве президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен угостили арбузами и дынями, которые были выращены в освобожденных селах Херсонской области.
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Украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Там подтвердили, что за день российско-оккупационные войска на юге потеряли:
Кроме того, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.
Кроме того, украинские военные атаковали состав боеприпасов в Бериславском районе, Каховский мост, пять понтонных переправ у Дарьевки, Садового, Новой Каховки.
В Черном море поджидают 3 надводных ракетоносителя и один подводный. Они оснащены всего 28 ракетами типа «Калибр.
В командовании говорят, что ситуация остается сложной, но контролируемой. По всей линии столкновения продолжаются бои. В приоритете находятся тактика контрбатарейной борьбы, ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям на линии столкновения, так и по тыловым районам.
Российские войска ведут воздушную разведку позиций украинских войск, объектов критической и стратегической инфраструктуры, логистических и транспортных узлов. В то же время, они используют беспилотники не только для разведки, но и для нанесения поражений.
В течение боевого дня россияне нанесли 3 авиаудара по позициям украинских войск и обстреляли 4 ракетами мирные населенные пункты.
В командовании говорят, что жителям временно оккупированных территорий следует воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября для недопущения совершения военного преступления «под чужим флагом».
— Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием формы Вооруженных Сил Украины и государственного флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций, – говорится в сообщении.
Напомним, во время обеда в Киеве президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен угостили арбузами и дынями, которые были выращены в освобожденных селах Херсонской области.