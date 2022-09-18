Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность того, что оккупированный Крым будет возвращен дипломатическим путем.

В интервью Reuters глава государства сообщил, что люди в Украине больше поддерживают возвращение полуострова по дипломатическому пути.

- Нет другого шанса, просто нет выхода, нужно деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться по дипломатическому пути. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение», – заявил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина «сможет жить спокойно, когда вернет себе всю свою землю».

Напомним, жители всех временно оккупированных территорий Украины, включая Крым, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней вернется полноценная жизнь, заявил президент Владимир Зеленский во время поездки в освобожденный город Изюм.