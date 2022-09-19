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В Николаевской области почти 39% школ, готовых принимать учащихся, имеют защитные сооружения.
Об этом рассказала в интервью НИС-ТВ директор департамента образования и науки Николаевской ОВА Алла Велиховская.
По ее словам, по всеукраинской статистике Николаевская область находится на последнем месте по наличию защитных сооружений в учебных заведениях. Но Алла Велиховская отмечает, что это связано с тем, что в статистику вошли все заведения на территории области. Однако необходимо учесть, что в настоящее время 25 учебных заведений находятся на временно оккупированных территориях, 220 повреждены, 59 учреждений находятся на линии столкновения и они не обследованы.
— Если брать другую статистику и учитывать те заведения, которые могут принять учеников, там неплохая картина. Практически 39% заведений имеют (защитные сооружения — прим.). Более 30% это уже считается достаточно нормальной картиной, — сообщила она.
Также директор департамента образования отметила, что некоторые руководители городов не видят необходимости забирать из обороны деньги и вкладывать их в защитные сооружения школ, где учатся дистанционно.
Кроме того, она рассказала, что в некоторых школах государство планирует построить современные укрытия на случай ядерной и других угроз. От Николаевской области подали четыре школы, которые определяли согласно требованиям.
Ранее сообщалось, что в учебном году 2022/2023 в Николаевской области начнут работать в очном не более 5% учебных заведений.
В августе министр образования Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине примерно 41% учебных заведений имеют возможность начать обучение в традиционном формате — офлайн.
Напомним, что в ночь на 4 сентября российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева: повреждены три медицинских учреждения, два учебных заведения, гостиница и музей.
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В Николаевской области почти 39% школ, готовых принимать учащихся, имеют защитные сооружения.
Об этом рассказала в интервью НИС-ТВ директор департамента образования и науки Николаевской ОВА Алла Велиховская.
По ее словам, по всеукраинской статистике Николаевская область находится на последнем месте по наличию защитных сооружений в учебных заведениях. Но Алла Велиховская отмечает, что это связано с тем, что в статистику вошли все заведения на территории области. Однако необходимо учесть, что в настоящее время 25 учебных заведений находятся на временно оккупированных территориях, 220 повреждены, 59 учреждений находятся на линии столкновения и они не обследованы.
— Если брать другую статистику и учитывать те заведения, которые могут принять учеников, там неплохая картина. Практически 39% заведений имеют (защитные сооружения — прим.). Более 30% это уже считается достаточно нормальной картиной, — сообщила она.
Также директор департамента образования отметила, что некоторые руководители городов не видят необходимости забирать из обороны деньги и вкладывать их в защитные сооружения школ, где учатся дистанционно.
Кроме того, она рассказала, что в некоторых школах государство планирует построить современные укрытия на случай ядерной и других угроз. От Николаевской области подали четыре школы, которые определяли согласно требованиям.
Ранее сообщалось, что в учебном году 2022/2023 в Николаевской области начнут работать в очном не более 5% учебных заведений.
В августе министр образования Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине примерно 41% учебных заведений имеют возможность начать обучение в традиционном формате — офлайн.
Напомним, что в ночь на 4 сентября российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева: повреждены три медицинских учреждения, два учебных заведения, гостиница и музей.