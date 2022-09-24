|Швидкість вітру:
|5.4 м/с
|Схід сонця:
|06:40
|Захід сонця:
|18:47
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|06:46
|Захід сонця
|18:53
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41 грн
|41.5 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
Служба безопасности установила личность должностного лица Росгвардии, который отдал приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне.
Об этом сообщает СБУ
Речь идет о заместителе начальника управления Росгвардии в Ростовской области полковнике полиции Александре Науменко с позывным «Альфа».
По данным СБУ, с марта Науменко руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.
По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом.
Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумные гранаты и слезоточивый газ.
Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству.
Служба безопасности установила личность должностного лица Росгвардии, который отдал приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне.
Об этом сообщает СБУ
Речь идет о заместителе начальника управления Росгвардии в Ростовской области полковнике полиции Александре Науменко с позывным «Альфа».
По данным СБУ, с марта Науменко руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.
По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом.
Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумные гранаты и слезоточивый газ.
Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству.