Служба безопасности установила личность должностного лица Росгвардии, который отдал приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает СБУ

Речь идет о заместителе начальника управления Росгвардии в Ростовской области полковнике полиции Александре Науменко с позывным «Альфа».

По данным СБУ, с марта Науменко руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.

По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом.

Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумные гранаты и слезоточивый газ.

Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству.