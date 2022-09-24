Фото Николаевской областной прокуратуры

30-летний житель города Николаева распространял в социальных сетях и мессенджерах, администрирующихся российскими спецслужбами, информацию о точном месте роста позиций украинских военных. За это ему грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Соответствующий обвинительный акт уже направлен в суд. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

«Николаевской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя города Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (часть 3 статьи 114-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемый из-за групп в социальных сетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами, передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе. По его информации, оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по Николаеву.

Досудебное расследование осуществлялось управлением СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Ранее контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.