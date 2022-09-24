Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны России против Украины до конца этого года маловероятно, поскольку Москва имеет значительные ресурсы.
Об этом он рассказал в интервью Report.
— Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но вообще вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что в России большие резервы живой силы и сейчас объявлена мобилизация. Россия не будет жалеть людей, которых будет «тратить» на эту войну, – заявил Михаил Подоляк.
Он отметил, что после успешного контрнаступления ВСУ по харьковскому направлению политическая элита России начала понимать, что она может проиграть войну, а страны мира убедились в слабости армии и военно-промышленного комплекса РФ.
— В России нет сегодня талантливых полководцев, стратегов и тактических командиров. Я бы сказал, что Россия не была полностью готова к этой войне, – добавил Михаил Подоляк.
В то же время советник главы ОП подчеркнул, что, несмотря на все, Россия и дальше имеет большое количество ресурсов. Речь идет о живой силе, технике и боеприпасах.
— К сожалению, нам приходится освобождать наши территории ценой жизней наших людей, и это не краткосрочный процесс. Конечно, мы хотели бы сказать, что территории Украины будут освобождены к зиме, к Новому году. Я могу только сказать: «Дай Бог!», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не разрешил российским военным отступить из Херсона, несмотря на просьбы своих командиров на местах, и сейчас лично занимается стратегическим планированием войны против Украины – это привело к напряженности между ним и высшим военным руководством РФ.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны России против Украины до конца этого года маловероятно, поскольку Москва имеет значительные ресурсы.
Об этом он рассказал в интервью Report.
— Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но вообще вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что в России большие резервы живой силы и сейчас объявлена мобилизация. Россия не будет жалеть людей, которых будет «тратить» на эту войну, – заявил Михаил Подоляк.
Он отметил, что после успешного контрнаступления ВСУ по харьковскому направлению политическая элита России начала понимать, что она может проиграть войну, а страны мира убедились в слабости армии и военно-промышленного комплекса РФ.
— В России нет сегодня талантливых полководцев, стратегов и тактических командиров. Я бы сказал, что Россия не была полностью готова к этой войне, – добавил Михаил Подоляк.
В то же время советник главы ОП подчеркнул, что, несмотря на все, Россия и дальше имеет большое количество ресурсов. Речь идет о живой силе, технике и боеприпасах.
— К сожалению, нам приходится освобождать наши территории ценой жизней наших людей, и это не краткосрочный процесс. Конечно, мы хотели бы сказать, что территории Украины будут освобождены к зиме, к Новому году. Я могу только сказать: «Дай Бог!», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не разрешил российским военным отступить из Херсона, несмотря на просьбы своих командиров на местах, и сейчас лично занимается стратегическим планированием войны против Украины – это привело к напряженности между ним и высшим военным руководством РФ.