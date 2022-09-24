Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны России против Украины до конца этого года маловероятно, поскольку Москва имеет значительные ресурсы.

Об этом он рассказал в интервью Report.

— Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но вообще вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что в России большие резервы живой силы и сейчас объявлена мобилизация. Россия не будет жалеть людей, которых будет «тратить» на эту войну, – заявил Михаил Подоляк.

Он отметил, что после успешного контрнаступления ВСУ по харьковскому направлению политическая элита России начала понимать, что она может проиграть войну, а страны мира убедились в слабости армии и военно-промышленного комплекса РФ.

— В России нет сегодня талантливых полководцев, стратегов и тактических командиров. Я бы сказал, что Россия не была полностью готова к этой войне, – добавил Михаил Подоляк.

В то же время советник главы ОП подчеркнул, что, несмотря на все, Россия и дальше имеет большое количество ресурсов. Речь идет о живой силе, технике и боеприпасах.

— К сожалению, нам приходится освобождать наши территории ценой жизней наших людей, и это не краткосрочный процесс. Конечно, мы хотели бы сказать, что территории Украины будут освобождены к зиме, к Новому году. Я могу только сказать: «Дай Бог!», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не разрешил российским военным отступить из Херсона, несмотря на просьбы своих командиров на местах, и сейчас лично занимается стратегическим планированием войны против Украины – это привело к напряженности между ним и высшим военным руководством РФ.