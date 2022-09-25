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Ответом союзников Украины на очередную военную эскалацию, запущенную Россией, может быть увеличение военной помощи.
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Каков ответ союзников на мобилизацию в России?
1. Активизация «Рамштайна».
2. Вдвое больше HIMARS и снарядов.
3. ATACMS.
4. Немедленное снятие табу на танки/БТР.
5. Тренинговые центры для бойцов.
Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?», – написал Михаил Подоляк.
Напомним, Михаил Подоляк рассказал, удастся ли завершить войну до конца года
Ответом союзников Украины на очередную военную эскалацию, запущенную Россией, может быть увеличение военной помощи.
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Каков ответ союзников на мобилизацию в России?
1. Активизация «Рамштайна».
2. Вдвое больше HIMARS и снарядов.
3. ATACMS.
4. Немедленное снятие табу на танки/БТР.
5. Тренинговые центры для бойцов.
Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?», – написал Михаил Подоляк.
Напомним, Михаил Подоляк рассказал, удастся ли завершить войну до конца года