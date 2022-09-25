Ответом союзников Украины на очередную военную эскалацию, запущенную Россией, может быть увеличение военной помощи.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Каков ответ союзников на мобилизацию в России?



1. Активизация «Рамштайна».

2. Вдвое больше HIMARS и снарядов.

3. ATACMS.

4. Немедленное снятие табу на танки/БТР.

5. Тренинговые центры для бойцов.



Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?», – написал Михаил Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк рассказал, удастся ли завершить войну до конца года