Группа вынужденных переселенцев из города Снигиревка Николаевской области, которая находится под российской оккупацией, выступила против так называемого референдума о вхождении города в состав РФ.

Люди записали видеообращение, в котором заявили, что не желают быть частью РФ, сообщают «НикВести».

Снигиревцы подчеркнули, что они являются украинцами и ждут момента, когда ВСУ деоккупируют их родной город, чтобы вернуться туда.

– Мы собрались, чтобы выразить ноту протеста! Мы против референдума. Мы не хотим быть Россией. Мы любим свою Украину. Мы – украинцы. В настоящее время наша Снигиревочка оккупирована. Там наши близкие и родные. Держитесь, родимые! В скором времени наши славные ВСУ освободят вас и мы все вернемся домой! Слава Украине! — говорится в видеообращении.

Ранее инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум, который РФ проводит на территории общины.