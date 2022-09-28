Силы обороны юга уничтожили еще один состав боеприпасов оккупантов в Херсонской области и боем остановили российскую диверсионно-разведывательную группу из 4 человек.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Нашими подразделениями продолжаются позиционные бои по улучшению и закреплению положения, а также огневой контроль вражеских объектов на временно оккупированной территории.

С целью разведки наших позиций, расположения подразделений и вероятных направлений своих действий, в Бериславском районе враг направил диверсионно-разведывательную группу из 4 человек. Стрелковым боем ДРГ остановлен.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны выполнено 144 огневых задач, в том числе по поражению районов сосредоточения вооружения и техники в Херсоне, уничтожению вражеского состава боеприпасов в Новоалександровской общине Херсонщины.

В течение ночи, враг потерял 4 человека в живой силе и один военный автомобиль. Остальные потери врага дознаются.

Напомним, по состоянию на 28 сентября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 11 тысяч 562 гражданских объекта . За последние сутки было разрушено или повреждено 105 таких объектов.