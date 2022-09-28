По состоянию на 28 сентября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 11 тысяч 562 гражданских объекта. За последние сутки было разрушено или повреждено 105 таких объектов.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.
С 24 февраля по 28 сентября повреждено или уничтожено:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 6785 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 92 населенных пунктах (в трех — частично) Баштанского и Николаевского районов.
За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались шесть раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято пять взрывоопасных предметов.
Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 28 сентября в заведениях временного размещения Николаева находятся 522 внутренне перемещенных лица.
Напомним, что сегодня, 28 сентября, ориентировочно в 00:50 Николаев снова подвергся ракетным обстрелам, перед зенитно-ракетной системой С-300.
По состоянию на 28 сентября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 11 тысяч 562 гражданских объекта. За последние сутки было разрушено или повреждено 105 таких объектов.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.
С 24 февраля по 28 сентября повреждено или уничтожено:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения всего 6785 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 92 населенных пунктах (в трех — частично) Баштанского и Николаевского районов.
За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались шесть раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято пять взрывоопасных предметов.
Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 28 сентября в заведениях временного размещения Николаева находятся 522 внутренне перемещенных лица.
Напомним, что сегодня, 28 сентября, ориентировочно в 00:50 Николаев снова подвергся ракетным обстрелам, перед зенитно-ракетной системой С-300.