По состоянию на 28 сентября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 11 тысяч 562 гражданских объекта. За последние сутки было разрушено или повреждено 105 таких объектов.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.

С 24 февраля по 28 сентября повреждено или уничтожено:

объекты жилого фонда - 7483,

медицинские учреждения - 77,

учебные заведения - 362,

заведения культуры - 168,

объекты промышленных предприятий - 158,

объекты жизнеобеспечения: газо - 917, электро - 675, водо - 30, теплоснабжение - 95,

другие не военные объекты - 1597.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

В настоящее время без газоснабжения всего 6785 потребителей.

В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 92 населенных пунктах (в трех — частично) Баштанского и Николаевского районов.

За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались шесть раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято пять взрывоопасных предметов.

Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 28 сентября в заведениях временного размещения Николаева находятся 522 внутренне перемещенных лица.