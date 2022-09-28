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На Юге Украины российские войска нигде не продвигаются вперед и не могут проводить наступательные действия.
Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк во время брифинга 28 сентября.
– Они не могут продвигаться вперед. Они держатся за границы обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали, в частности с использованием железобетонных конструкций. В Херсонской области, на нашем направлении, поскольку это открытая поверхность, это бескрайние степи, где спрятаться не за чем, лесов очень мало. Поэтому они используют те укрепления, которые строили очень долго исключительно в оборонном режиме, – отметила она.
Наталья Гуменюк также отметила неудачные наступательные действия оккупанта: «Продвижения вперед у них нет нигде... Они пытались выдвинуть танковый взвод вчера. Первый танк взорвался на противотанковой мини. Два других развернулись и мелькнули на свои позиции».
Она добавила, что лучший вариант для российских военных – сдаваться в плен. По ее словам, военные РФ осведомлены о том, как это сделать, и располагают всей необходимой информацией.
Напомним, Силы обороны юга уничтожили еще один состав боеприпасов оккупантов в Херсонской области и боем остановили российскую диверсионно-разведывательную группу из 4 человек.
На Юге Украины российские войска нигде не продвигаются вперед и не могут проводить наступательные действия.
Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк во время брифинга 28 сентября.
– Они не могут продвигаться вперед. Они держатся за границы обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали, в частности с использованием железобетонных конструкций. В Херсонской области, на нашем направлении, поскольку это открытая поверхность, это бескрайние степи, где спрятаться не за чем, лесов очень мало. Поэтому они используют те укрепления, которые строили очень долго исключительно в оборонном режиме, – отметила она.
Наталья Гуменюк также отметила неудачные наступательные действия оккупанта: «Продвижения вперед у них нет нигде... Они пытались выдвинуть танковый взвод вчера. Первый танк взорвался на противотанковой мини. Два других развернулись и мелькнули на свои позиции».
Она добавила, что лучший вариант для российских военных – сдаваться в плен. По ее словам, военные РФ осведомлены о том, как это сделать, и располагают всей необходимой информацией.
Напомним, Силы обороны юга уничтожили еще один состав боеприпасов оккупантов в Херсонской области и боем остановили российскую диверсионно-разведывательную группу из 4 человек.