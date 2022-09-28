Российские пленные в Николаеве

На южном направлении военные из российской оккупационной армии терпят неудачу при попытках наступления и ищут способы сдаться в плен.

Об этом в интервью Общественному сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

— В Херсонской области ситуация вокруг линии фронта достаточно напряженная, но контроль остается за Силами обороны Украины. За прошедшие сутки оккупанты пытались прорвать танковым взводом нашу оборону, но их останавливает даже взрыв противотанковой мины — взорвался один танк, два других развернулись и ретировались, – рассказала она.

Диверсионные группы россиян также терпят неудачи, отметила Наталья Гуменюк.

— Диверсионная группа, пытавшаяся ночью испытать проход в наш тыл, также потерпела неудачу. Огненное поражение – и они возвращаются на свои позиции, – рассказала она.

Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты активно пользуются чат-ботом «Хочу жить» и телефонной «горячей линией», на которую можно обратиться для сдачи в плен.

- Проходят многослойную проверку и переходят в обменный фонд, становятся под эгиду международного гуманитарного права, - добавила она.

Напомним, на Юге Украины российские войска нигде не продвигаются вперед и не могут проводить наступательные действия .