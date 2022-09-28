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Правительство утвердило изменение названия Южноукраинской АЭС, которое инициировал «Энергоатом» еще в апреле этого года.
Это отмечено в постановлении Кабмина №1061 от 27 сентября 2022 года.
— Правительство окончательно утвердило переименование Южно-Украинской атомной электростанции в Южноукраинскую , — зафиксировали в «Энергоатоме».
Также официальный визит на АЭС совершил президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, осмотревший место прилета российской ракеты 19 сентября.
— Мировому сообществу нужно принять все меры для того , чтобы Россия больше никогда не пыталась совершать акты ядерного терроризма в отношении украинских ядерных объектов , — подчеркнул он.
Как известно, 19 сентября российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС . Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.
Правительство утвердило изменение названия Южноукраинской АЭС, которое инициировал «Энергоатом» еще в апреле этого года.
Это отмечено в постановлении Кабмина №1061 от 27 сентября 2022 года.
— Правительство окончательно утвердило переименование Южно-Украинской атомной электростанции в Южноукраинскую , — зафиксировали в «Энергоатоме».
Также официальный визит на АЭС совершил президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, осмотревший место прилета российской ракеты 19 сентября.
— Мировому сообществу нужно принять все меры для того , чтобы Россия больше никогда не пыталась совершать акты ядерного терроризма в отношении украинских ядерных объектов , — подчеркнул он.
Как известно, 19 сентября российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС . Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.