Правительство утвердило изменение названия Южноукраинской АЭС, которое инициировал «Энергоатом» еще в апреле этого года.

Это отмечено в постановлении Кабмина №1061 от 27 сентября 2022 года.

— Правительство окончательно утвердило переименование Южно-Украинской атомной электростанции в Южноукраинскую , — зафиксировали в «Энергоатоме».

Также официальный визит на АЭС совершил президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, осмотревший место прилета российской ракеты 19 сентября.

— Мировому сообществу нужно принять все меры для того , чтобы Россия больше никогда не пыталась совершать акты ядерного терроризма в отношении украинских ядерных объектов , — подчеркнул он.

Как известно, 19 сентября российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС . Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.