Венгрия снова заблокировала санкции против патриарха Кирилла, активно поддерживающего войну России против Украины.

Об этом сообщил корреспонденту Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, пишет НВ.

Не сюрприз, что некоторые страны-члены ЕС пытались ввести санкции против патриарха Кирилла. Однако Венгрия снова их заблокировала – «ни один религиозный лидер в перечне», – пишет Йозвяк.

После начала полномасштабной войны России против Украины, глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев.

Ранее главу РПЦ Кирилла исключили из шестого санкционного пакета ЕС из-за Венгрии.

28 сентября Еврокомиссия объявила предложения к восьмому пакету санкций против РФ. В частности, расширить список санкционных лиц, ввести ограничения в сфере торговли, цену на нефть.