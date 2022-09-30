Сегодня, 30 сентября, гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые договоры о вступлении украинских регионов в состав России.

Фиктивный контракт подписал и русский диктатор Владимир Путин.

Отметим, этому позорному акту предшествовала длинная речь Путина, полная безумных обвинений в адрес Запада.

Как сообщалось, в своей речи также Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она и начала.

Он заявил, что жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали частью России – «навсегда». Он в очередной раз грозится, что Россия будет защищать свои территории всеми имеющимися силами и средствами.

— Мы будем защищать наши земли всеми имеющимися у нас силами и средствами. Мы сделаем все, что гарантирует безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа, — заявил российский диктатор.

Напомним, украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически окружили российскую группировку в районе города Лиман и зашли в поселок Ямполь Донецкой области.