Министерство финансов США ввело новые персональные санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента как из Совета Федерации, так и из Госдумы, а также семьи российских чиновников.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

— Мы не будем в стороне, пока Путин обманным путем пытается аннексировать части Украины. Министерство финансов и правительство США предпринимают сегодня масштабные действия, чтобы еще больше ослабить и без того деградировавшее военно-промышленный комплекс россии и взорвать его способность вести незаконную войну, — отметила министр финансов Джанет Еллен.

В список санкций добавили Совет Федерации России и 169 ее членов, а также еще 109 депутатов Госдумы. Кроме этого, санкции наложили и на главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину.

Также под санкции попала российская компания «Новастрим», фактически ставшая правопреемницей компании «Радиоавтоматика», против которой США вводили санкции ранее. Она тесно сотрудничает с русским оборонным сектором. Санкции наложили и на три иностранных компании, которые помогали российскому ОПК: китайскую Sinno Electronics, армянскую Taco и белорусскую «Светлогорское химволокно».

Ограничения были введены и против еще пяти российских компаний, а также вице-премьера России Александра Новака, членов семьи министра обороны Сергея Шойгу, членов семьи главы Росгвардии Виктора Золотова, членов семьи премьера Михаила Мишустина, членов семьи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и члена семьи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Дмитрия Медведева.

Напомним, 30 сентября гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о присоединении украинских регионов к составу России.