Правительство Австралии объявило о введении индивидуальных санкций против 28 российских чиновников, ответственных за незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел страны.

Санкции будут введены против мэра Москвы Сергея Собянина, Генпрокурора РФ Игоря Краснова, первого заместителя Путина Сергея Кириенко, коллаборантов, которых Россия назначила главами оккупационных администраций, и других.

Австралия присоединяется к иску Украины против России в Международный суд ООН. В нем Украина обвиняет РФ в нарушении Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Согласно статье 63 Устава суда, когда речь идет о толковании конвенции, участниками которой являются другие государства, чем участвующие в деле, каждое из этих государств имеет право приобщиться к судебному процессу. В этом случае объяснение, предоставленное судом, будет одинаково обязательным и для них.

Напомним, Министерство финансов США ввело новые персональные санкции против России за аннексию украинских территорий. В перечень вошли все члены российского парламента как из Совета Федерации, так и из Госдумы, а также семьи российских чиновников.