Конституционный суд России одобрил документы о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщает «Радио Свобода» .

Согласно постановлению украинские Донецкая и Луганская области якобы «вошли в состав России в статусе республик», а Запорожская и Херсонская области как «отдельные субъекты со своими нынешними названиями».

Также в оккупированных регионах уже назначили на сентябрь 2023 «выборы в парламенты».

Следующий шаг – ратификация аннексии в палатах федерального собрания (государственной думе и совете федерации).

Напомним, 30 сентября гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о присоединении украинских регионов к составу России.