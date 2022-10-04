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В ответ на твит президента Владимира Зеленского Илон Маск попытался оправдаться за «российский Крым» и «референдумы» на аннексированных территориях Украины.
«Я по-прежнему поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру. Средства SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине сейчас составляет около 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину», – написал он.
Илон Маск заявил, что попытка вернуть Крым приведет к массовым смертям, возможно, потерпит неудачу и может привести к ядерной войне — «это было бы ужасно».
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска.
3 октября Маск опубликовал ряд твитов с предположениями «вероятного» окончания войны России против Украины:
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Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
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Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
В ответ на твит президента Владимира Зеленского Илон Маск попытался оправдаться за «российский Крым» и «референдумы» на аннексированных территориях Украины.
«Я по-прежнему поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру. Средства SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине сейчас составляет около 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину», – написал он.
Илон Маск заявил, что попытка вернуть Крым приведет к массовым смертям, возможно, потерпит неудачу и может привести к ядерной войне — «это было бы ужасно».
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска.
3 октября Маск опубликовал ряд твитов с предположениями «вероятного» окончания войны России против Украины: