В ответ на твит президента Владимира Зеленского Илон Маск попытался оправдаться за «российский Крым» и «референдумы» на аннексированных территориях Украины.

«Я по-прежнему поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру. Средства SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине сейчас составляет около 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину», – написал он.

Илон Маск заявил, что попытка вернуть Крым приведет к массовым смертям, возможно, потерпит неудачу и может привести к ядерной войне — «это было бы ужасно».