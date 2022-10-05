Австралийское правительство подробно рассматривает предложение Украины по восстановлению Николаевской и Херсонской областей после войны. Для этого эти территории могут «удочерить».
Об этом пишет издание Crikey.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко рассказал журналистам, что Киев предложил Австралии объединиться с Данией для восстановления Николаевщины. Австралия также может объединиться с Нидерландами, чтобы помочь отстроить соседний Херсон после окончания боевых действий и деоккупации самого города.
— Логика заключалась в том, что из-за того, что это морской район и находится на Черном море, понадобится большая помощь в восстановлении портов и строительстве судов, являющихся областью знаний для Австралии, — объяснил дипломат.
Кроме вышеупомянутого Украина выдвинула инициативу объединения усилий Австралии и Новой Зеландии в восстановлении южных областей.
– Столько промышленных работ придется сделать для восстановления школ, больниц и коммунальной инфраструктуры, – добавил Василий Мирошниченко.
Посол подчеркнул, что ответ правительства Австралии был «положительным», хотя официальных обязательств сделано не было.
Представитель МИД Австралии прокомментировал прессе, что правительство будет работать с партнерами, чтобы поддержать Украину и рассмотрит все официальные запросы о дальнейшей помощи.
— Правительство Австралии продолжает сотрудничать с нашими украинскими коллегами и признает значительные проблемы, связанные с восстановлением Украины, — таково заявление австралийского министерства.
Как сообщалось, в конце августа Николаев и Дания подписали меморандум о сотрудничестве.
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Австралийское правительство подробно рассматривает предложение Украины по восстановлению Николаевской и Херсонской областей после войны. Для этого эти территории могут «удочерить».
Об этом пишет издание Crikey.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко рассказал журналистам, что Киев предложил Австралии объединиться с Данией для восстановления Николаевщины. Австралия также может объединиться с Нидерландами, чтобы помочь отстроить соседний Херсон после окончания боевых действий и деоккупации самого города.
— Логика заключалась в том, что из-за того, что это морской район и находится на Черном море, понадобится большая помощь в восстановлении портов и строительстве судов, являющихся областью знаний для Австралии, — объяснил дипломат.
Кроме вышеупомянутого Украина выдвинула инициативу объединения усилий Австралии и Новой Зеландии в восстановлении южных областей.
– Столько промышленных работ придется сделать для восстановления школ, больниц и коммунальной инфраструктуры, – добавил Василий Мирошниченко.
Посол подчеркнул, что ответ правительства Австралии был «положительным», хотя официальных обязательств сделано не было.
Представитель МИД Австралии прокомментировал прессе, что правительство будет работать с партнерами, чтобы поддержать Украину и рассмотрит все официальные запросы о дальнейшей помощи.
— Правительство Австралии продолжает сотрудничать с нашими украинскими коллегами и признает значительные проблемы, связанные с восстановлением Украины, — таково заявление австралийского министерства.
Как сообщалось, в конце августа Николаев и Дания подписали меморандум о сотрудничестве.