Администрация президента США готовится уменьшить санкции против авторитарного режима Венесуэлы, чтобы позволить Chevron восстановить там добычу нефти.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет « Экономическая правда «.

Отмечается, что такой шаг может увеличить предложение на мировом рынке и снизить цены на нефть.

Источники издания рассказали, что в обмен на значительное смягчение санкций правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновит давно приостановленные переговоры с оппозицией страны для обсуждения условий, необходимых для проведения свободных и честных президентских выборов в 2024 году.

США, правительство Венесуэлы и некоторые деятели венесуэльской оппозиции также разработали соглашение, которое позволит высвободить сотни миллионов долларов государственных средств Венесуэлы, замороженных в американских банках для оплаты импорта продовольствия, медикаментов и оборудования для разрушенной электросети страны и системы городского водоснабжения.

Официальные лица США заявили, что детали все еще обсуждаются, и предупредили, что соглашение может провалиться, поскольку это зависит от того, действительно ли окружение Мадуро возобновит переговоры с оппозицией.

— Нет никаких планов по изменению нашей политики санкций без конструктивных шагов со стороны режима Мадуро, — заявила спикер Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Если сделка состоится и Chevron вместе с американскими нефтесервисными компаниями снова получат разрешение работать в Венесуэле, это приведет к выходу на мировой рынок лишь ограниченному количеству новой нефти в краткосрочной перспективе.

Издание напомнило, что ранее Венесуэла была крупным производителем нефти, добывая более 3,2 млн баррелей в день в течение 1990-х годов, но государственная промышленность потерпела крах за последнее десятилетие из-за недостаточных инвестиций, коррупции и бесхозяйственности.

Санкции, введенные администрацией Трампа, еще больше ухудшили производство и вытеснили западные компании из страны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее в Европе месторождение природного газа. У Гронингенского месторождения достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое Германия ранее импортировала из России.