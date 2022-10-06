Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее в Европе месторождение природного газа. У Гронингенского месторождения достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое Германия ранее импортировала из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, месторождение находится в процессе закрытия, а Нидерланды пока отвергают призывы увеличить объемы добычи, в то время как Европа готовится к, возможно, самой суровой зиме со времен Второй мировой войны. Причина в том, что бурение приводило к землетрясениям, и голландские власти не хотят рисковать негативной реакцией жителей.

Гронинген является опорой поставок газа в Европу с 1963 года. Даже после полувека в нем все еще находится около 450 млрд кубометров добытого газа на сумму около 1 триллиона долларов. Что еще важнее, есть возможность добывать примерно на 50 млрд кубометров в год больше, чем добывается сейчас, по данным Shell Plc, одного из двух основных участвующих в его эксплуатации партнеров.

Министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ганс Уийлбриф заявил, что продолжать добычу опасно, но страна не может игнорировать проблемы других стран Европы. Отсутствие газа «может заставить нас принять это решение», сказал он, и добавил, что это может стать проблемой безопасности, если больницы, школы и дома не смогут должным образом отапливаться.

Россия, на долю которой приходилось около трети импорта природного газа в Европу до того, как она вторглась в Украину, сократила ответные поставки на санкции. А недавние взрывы на газопроводе «Северный поток» фактически поставили крест на поставку Германии. Дополнительный поток, который, по оценкам Shell, может быть введен в эксплуатацию почти сразу, будет более чем достаточным, чтобы заменить 46 млрд кубометров, импортированных Германией из России в прошлом году.

Официальные лица Нидерландов заявили, что если Германии понадобится больше энергии, более безопасным вариантом станет дальнейшее продление срока службы ее атомных станций. Германия открыла дверь для такого шага, который, если он будет реализован, станет разворотом политики. В прошлом месяце правительство заявило, что при необходимости два объекта, которые планируется закрыть, продолжат работу по истечении этого года.

Комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил в недавней речи, что Нидерланды должны пересмотреть свое решение о закрытии Гронингена, и на Уэйлбрифа оказывали давление коллеги из других стран ЕС, но страна пока держит линию. Премьер-министр Марк Рютте не исключил полностью использование Гронингена для пополнения запасов, но только в крайнем случае, если что-то пойдет не так. По его словам, сейчас в этом нет нужды.

Гронинген зафиксировал свои первые небольшие толчки в 1986 году. С тех пор их было еще сотни. В 2012 году в провинции произошло землетрясение магнитудой 3,6, в результате которого были поданы тысячи исков о материальном ущербе. Начиная с 2014 года правительство Нидерландов установило еще более строгие ограничения на добычу с месторождения, и добыча упала с 54 млрд кубометров в 2013 году до 4,5 млрд кубометров в этом году.

По данным Гронингенского института ущерба горнодобывающей промышленности, примерно из 327 тысяч домов в регионе по меньшей мере 127 тысяч получили повреждения. По сообщению голландской телекомпании NOS, с 2012 года в этом районе было снесено более 3300 построек, поскольку землетрясения сделали их опасными.

Рютте извинился перед парламентом в 2019 году, но правительство Нидерландов все еще не оправилось от обвинений в том, что оно нечувствительно. По данным газеты Het Financieele Dagblad, с поправкой на инфляцию общая прибыль месторождения составила 428 млрд евро, из которых 363,7 млрд евро за последние 60 лет получило государство.

Вместо того чтобы увеличить добычу газа, Нидерланды сняли ограничения на работу угольных электростанций, чтобы помочь обеспечить энергетическую безопасность, присоединившись к другим членам ЕС, перешедшим на сильно загрязняющее топливо топливо. Страна также удвоила импортные мощности для сжиженного природного газа и газовых хранилищ, чтобы они были заполнены на 80% к зиме.

Ранее сообщалось, что поставки азербайджанского газа в Европу в текущем году возрастут на 40% до 11,5 миллиарда кубометров.