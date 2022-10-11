Жители Николаева восстановили одну из разрушенных российской ракетой школ города.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Он рассказал, что жители города сами взялись за восстановление уничтоженной российскими ракетами школы.

Городской голова напомнил, что российская ракета прилетела во двор этой школы в начале сентября. В здании обломками и взрывной волной снесло окна, изуродовало двери в классах и засыпало мусором помещение. Наводить порядок сошлись учителя и родители учеников.

Управление образования со своей стороны предоставило николаевцам плиты. Они оперативно забили окна. Впоследствии подрядчики починили поврежденную крышу.

- В этом наша сила: после каждого нового удара еще больше сплачиваться и работать на победу, - подчеркнул Александр Сенкевич.

С начала полномасштабного вторжения российские террористы обстреляли в Николаеве 88 учебных заведений. Среди них – 48 школ, уточнил мэр города. Две разрушены полностью, еще в двух – разрушены отдельные корпуса.

Напомним, как минимум один из ракетных ударов, который россияне нанесли утром 12 июля по Николаеву, пришелся на здание школы .