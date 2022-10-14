Все иностранные суда, находящиеся в порту временно оккупированного Херсона должны поднять флаг Российской Федерации. Данное распоряжение поступило от так называемого директора порта.

Об этом сообщили собственные источники УНИАН .

В соответствующем документе указано, что все иностранные суда, находящиеся во временно оккупированном Херсоне, получили распоряжение поднять флаг РФ как второй. Данное «распоряжение» связано с якобы «принятием» Херсонской области Украины в состав России.

Решение на судах должны были выполнить до 13 октября.

Следует отметить, что практика поднятия на судне флага страны того порта, в котором корабль находится, существует в мире. Чаще всего это делают, чтобы не подвергать экипаж и имущество опасности.

Напомним, сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом «вхождении» четырех регионов Украины в состав России, завершив формальный процесс аннексии.