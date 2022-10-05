Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом «вхождении» четырех регионов Украины в состав России, завершив формальный процесс аннексии.

Об этом сообщают российские СМИ.

На основании этих законов вносятся изменения в Конституцию России – в нее в качестве субъектов РФ будут добавлены Херсонская и Запорожская области, а также «ЛНР» и «ДНР».

Кроме того, Путин подписал законы о ратификации договоров с этими образованиями. Сами договоры были подписаны в Кремле 30 сентября.

Накануне Совет Федерации ратифицировал договоры о присоединении оккупированных регионов, а также единогласно проголосовал за конституционные законы о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, частично оккупированных Херсонской и Запорожской областями.

После подписания законов Путиным изменения будут внесены в первую часть статьи 65 Конституции, где перечисляются российские регионы – туда, как новые субъекты РФ впишут Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую «народные республики».

3 октября процедуру аннексии четырех частично оккупированных областей Украины одобрили депутаты Госдумы, 2 октября на экстренном заседании сделал Конституционный суд России.