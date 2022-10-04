Снигиревка после авиаударов РФ

Обе палаты парламента РФ ратифицировали «договоры» о «присоединении Херсонской области к России». При этом в Херсонскую область оккупанты включили и два района Николаевской.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников в комментарии российскому федеральному каналу «Звезда», который курирует Минобороны страны.

— Что касается Херсона, то мы знаем, что высшее должностное лицо Херсонской области (глава оккупационной администрации, коллаборант Владимир Сальдом, — прим.) определило два район Николаевской области, которые также входят в состав Херсонской области. Там проходил референдум, — заявил он.

При этом, какие именно районы россияне формально решили аннексировать, не указано. В тексте договора, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным и главарями оккупационной власти, не указаны административные границы.

Речь может идти о Баштанском районе, часть которого оккупирована, в частности городе Снигиревка и селе Александровка. Об их «присоединении» к Херсонщине и проведении референдумов там ранее заявлял замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Также россияне могли формально аннексировать Николаевский район, в который входит Кинбурнский полуостров, имеющий сухопутное соединение с Херсонщиной. На сегодняшний день он также оккупирован.

Оккупированные территории Николаевщины по данным DeepState

Ранее сообщалось, что группы вынужденных переселенцев из города Снигиревка Николаевской области, находящегося под российской оккупацией, выступили против так называемого референдума о вхождении города в состав РФ.

Также инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум, который РФ проводит на территории громады.

По информации главы Николаевской ОВА, в Николаевской области во временно оккупированной Снигиревке в псевдореферендуме приняли участие 30 человек.

По состоянию на начало сентября во временно оккупированной Снигиревке оставались около 2 тысяч человек. По данным Госстата, в 2020 году в Снигиревке проживало 12 тысяч 432 человека.