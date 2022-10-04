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Обе палаты парламента РФ ратифицировали «договоры» о «присоединении Херсонской области к России». При этом в Херсонскую область оккупанты включили и два района Николаевской.
Об этом заявил депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников в комментарии российскому федеральному каналу «Звезда», который курирует Минобороны страны.
— Что касается Херсона, то мы знаем, что высшее должностное лицо Херсонской области (глава оккупационной администрации, коллаборант Владимир Сальдом, — прим.) определило два район Николаевской области, которые также входят в состав Херсонской области. Там проходил референдум, — заявил он.
При этом, какие именно районы россияне формально решили аннексировать, не указано. В тексте договора, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным и главарями оккупационной власти, не указаны административные границы.
Речь может идти о Баштанском районе, часть которого оккупирована, в частности городе Снигиревка и селе Александровка. Об их «присоединении» к Херсонщине и проведении референдумов там ранее заявлял замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Также россияне могли формально аннексировать Николаевский район, в который входит Кинбурнский полуостров, имеющий сухопутное соединение с Херсонщиной. На сегодняшний день он также оккупирован.
Ранее сообщалось, что группы вынужденных переселенцев из города Снигиревка Николаевской области, находящегося под российской оккупацией, выступили против так называемого референдума о вхождении города в состав РФ.
Также инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум, который РФ проводит на территории громады.
По информации главы Николаевской ОВА, в Николаевской области во временно оккупированной Снигиревке в псевдореферендуме приняли участие 30 человек.
По состоянию на начало сентября во временно оккупированной Снигиревке оставались около 2 тысяч человек. По данным Госстата, в 2020 году в Снигиревке проживало 12 тысяч 432 человека.
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Обе палаты парламента РФ ратифицировали «договоры» о «присоединении Херсонской области к России». При этом в Херсонскую область оккупанты включили и два района Николаевской.
Об этом заявил депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников в комментарии российскому федеральному каналу «Звезда», который курирует Минобороны страны.
— Что касается Херсона, то мы знаем, что высшее должностное лицо Херсонской области (глава оккупационной администрации, коллаборант Владимир Сальдом, — прим.) определило два район Николаевской области, которые также входят в состав Херсонской области. Там проходил референдум, — заявил он.
При этом, какие именно районы россияне формально решили аннексировать, не указано. В тексте договора, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным и главарями оккупационной власти, не указаны административные границы.
Речь может идти о Баштанском районе, часть которого оккупирована, в частности городе Снигиревка и селе Александровка. Об их «присоединении» к Херсонщине и проведении референдумов там ранее заявлял замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Также россияне могли формально аннексировать Николаевский район, в который входит Кинбурнский полуостров, имеющий сухопутное соединение с Херсонщиной. На сегодняшний день он также оккупирован.
Ранее сообщалось, что группы вынужденных переселенцев из города Снигиревка Николаевской области, находящегося под российской оккупацией, выступили против так называемого референдума о вхождении города в состав РФ.
Также инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум, который РФ проводит на территории громады.
По информации главы Николаевской ОВА, в Николаевской области во временно оккупированной Снигиревке в псевдореферендуме приняли участие 30 человек.
По состоянию на начало сентября во временно оккупированной Снигиревке оставались около 2 тысяч человек. По данным Госстата, в 2020 году в Снигиревке проживало 12 тысяч 432 человека.