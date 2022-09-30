В Николаевской области во временно оккупированной Снегиревке в псевдореферендуме приняли участие 30 человек.

Об этом начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал в эфире Национального телемарафона.

Он напомнил, что эта территория оккупирована менее чем на пять процентов, поэтому даже организовывать референдум оккупационным властям было сложно.

— По нашим подтвержденным данным в Снегиревке проголосовало 30 человек, не знаю, как это еще произошло. То есть это пустая трата времени касающаяся Снегиревки. Активизация военных на линии фронта, по разным направлениям, но они не концентрируют на том, чтобы что-то делать в Снегиревке или области, — отметил Виталий Ким.

Напомним, что группа вынужденных переселенцев из города Снигиревка Николаевской области, которая находится под российской оккупацией, выступила против так называемого референдума о вхождении города в состав РФ.

Ранее инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум, проводимый РФ на территории общины.