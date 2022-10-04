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Совет федерации одобрил договор о «присоединении» к России временно оккупированных территорий Украины: так называемых «ДНР» и «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщают российские СМИ. Решение было принято единогласно.
Напомним, что 3 октября депутаты Госдумы ратифицировали договоры о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик» и оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.
Согласно принятым документам, Донецкая Луганская области Украины «приняты в состав России» как «ДНР» и «ЛНР», в административных пределах 2014 года. Границы Херсонской и Запорожской областей в документах не определены. Теперь документ должен утвердить президент Владимир Путин.
Договоры о создании новых субъектов РФ подписали 30 сентября в Кремле Владимир Путин и главы оккупированных украинских территорий Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).
Затем в рамках процедуры формальной аннексии Конституционный суд РФ проверил на конституционность эти договоры, признав их соответствующими основному закону России.
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Совет федерации одобрил договор о «присоединении» к России временно оккупированных территорий Украины: так называемых «ДНР» и «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщают российские СМИ. Решение было принято единогласно.
Напомним, что 3 октября депутаты Госдумы ратифицировали договоры о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик» и оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.
Согласно принятым документам, Донецкая Луганская области Украины «приняты в состав России» как «ДНР» и «ЛНР», в административных пределах 2014 года. Границы Херсонской и Запорожской областей в документах не определены. Теперь документ должен утвердить президент Владимир Путин.
Договоры о создании новых субъектов РФ подписали 30 сентября в Кремле Владимир Путин и главы оккупированных украинских территорий Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).
Затем в рамках процедуры формальной аннексии Конституционный суд РФ проверил на конституционность эти договоры, признав их соответствующими основному закону России.