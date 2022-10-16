Между США и их западными союзниками растет напряженность из-за ухудшения экономического положения Украины. Да, американские чиновники все больше побуждают ЕС увеличить финансовую помощь разрушенной войной стране.

Об этом пишет The Washington Post.

Несколько раз на этой неделе во время встреч мировых финансовых лидеров в Вашингтоне министерша финансов США Джанет Йеллен призвала своих международных коллег ускорить скорость и увеличить количество поступающих в Украину денег.

По данным издания, Джанет Йеллен также подняла этот вопрос на частной встрече в Международном валютном фонде с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони, а также на еще одной встрече всех министров финансов ЕС.

По новым прогнозам Всемирного банка, в текущем году экономика Украины может сократиться на 35 процентов. Президент Владимир Зеленский заявил, что только для бюджета на следующий год Украине необходима экстренная экономическая помощь от Запада на 38 миллиардов долларов.

Эта цифра не включает в себя дополнительные 350 млрд долларов США, которые, по оценкам Всемирного банка, понадобятся для долгосрочной реконструкции Украины после окончания войны.

Соединенные Штаты выделили 8,5 миллиарда долларов на экономическую помощь и выделят еще 4,5 миллиарда долларов до конца года, тогда как американские чиновники говорят, что Европейский Союз пообещал выделить 11 миллиардов евро, но выделил лишь около 3 миллиардов в виде ссуд.

— Мы призываем наших партнеров присоединиться к нам, быстро выплатив свои обязательства перед Украиной и активизировав усилия как для того, чтобы помочь Украине продолжать оказывать основные государственные услуги, так и для того, чтобы помочь начать строительство и восстановление, — сказала Джанет Йеллен.

Напомним, 14 октября Байден подписал указ, предусматривающий предоставление Украине «оборонительных товаров и услуг» на 725 миллионов долларов.