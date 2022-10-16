Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в Славянске Донецкой области передал два грузовика DAF, а также буржуйки, генераторы, спальные мешки и другое военное снаряжение бойцам 10-й Горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности».

Руководитель Тернопольской организации «Европейской Солидарности» Степан Барна, который сейчас воюет на восточном фронте, рассказывает: после широкомасштабного вторжения был сформирован новый мотопехотный батальон, поэтому такие авто крайне нужны.

— Сразу в начале войны был сформирован батальон, и у нас стоит вопрос оснащения самого батальона. Сейчас над этим работаем. Эти машины нам очень важны с точки зрения обеспечения логистики для нашего подразделения и мотопехотного батальона, – объясняет Степан Барна.

Бойцы благодарят буржуйки, говорят: ночью уже заморозки, поэтому хорошая печка – именно то, что нужно.

Степан Барна рассказывает: «Эти ребята с первых дней войны на передовой. И сейчас – на первой линии, на боевых позициях. К сожалению, не все здесь присутствуют, часть сейчас находится на лечении. Они хорошо знают, что такое война».

Петр Порошенко вместе с собратьями почтил память погибших воинов.

— На устах этих ребят улыбка сквозь боль. Они хорошо знают, что такое война, потому что с первых дней в этом аду. Сейчас очень тяжело на фронте – много товарищей погибает, много раненых. Несмотря на это, держатся. Помогает сила духа, военное братство и поддержка и вера украинцев, пишет Петр Порошенко в Facebook .

— Хочу в этот день поблагодарить семьи наших погибших героев, потому что буквально неделю назад мы потеряли двух парней, и это нам очень болит. Я верю в то, что о каждом герое, который был ранен, будут заботиться на мирной украинской земле. А пожелать хочу, чтобы Украина стала членом ЕС, чтобы мы были членами НАТО, а пути – сдох, – говорит Степан Барна.

Как известно, Петр Порошенко с волонтерами ОО «Дело Громад» подготовили подарки для ВСУ. 14 октября большой груз был доставлен в бригады вдоль линии фронта. Среди подарков – 10 автомобилей DAF, пикапы, десятки дронов, генераторов, сотни буржуек, а также рации, комплекты зимней одежды, спальные мешки и специальная полевая баня – мобильный комплекс со стиральными и душевыми машинами.

— Ничего важнее украинской армии для украинцев не существует. Они – наши защитники, они – лучшие дипломаты. И сегодня украинский народ полностью поддерживает армию, делает для нее все возможное, – отмечает Петр Порошенко.

Напомним, в День Государственного Флага Украины Петр Порошенко передал партию грузовиков Leyland DAF одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.