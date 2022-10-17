На южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября украинские защитники уничтожили 26 вражеских дронов «Shahed-136».

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

С 03:30 по 6:50 над Николаевщиной сбили еще 9 вражеских дронов-камикадзе, сообщает воздушное командование «Юг». Еще 6 беспилотников сбили над Одесской областью.

В общей сложности на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 «Shahed-136».

Также враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями.

Напомним, что приоритетом в военной поддержке Украины сейчас является усиление ее противовоздушной обороны. Поэтому системы ПВО важнее поставок немецких боевых танков.