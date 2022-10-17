Пассажиры поездов, не успевших на свой рейс из-за воздушной тревоги, смогут отправиться в пункт назначения следующим поездом.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем .

- Вниманию пассажиров, которые ожидают завершения воздушной тревоги в укрытиях и не смогут вовремя совершить посадку на свой рейс: ваш билет будет действителен для поездки следующим поездом того же направления, - отметил он.

По его словам, людям просто нужно показать проводнику свой билет, и он уже найдет места для всех пассажиров.

Поезда отправляются по графику.

Напомним, воздушная тревога в День Независимости в Украине суммарно была объявлена 189 раз.