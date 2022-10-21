Российский видеоблогер и политический аналитик Александр Невзоров заявил, что необходимо разместить на объектах энергетической инфраструктуры Украины группы попавших в плен российских солдат.

По его мнению, это способствует прекращению ударов по энергообъектам. Об этом Александр Невзоров написал в своем Telegram-канале.

— Никакой новации в этом нет. Нарушения Женевской конвенции -тоже нет, энергообъекты это социальные, а не военные структуры, не склады, не базы и не батареи. Такие размещения делала Англия во 2-ой Мировой войне. Сегодня же возможна и 24 часовая трансляция через интернет, где на всеобщее обозрение будет выставлена сытая и уютная жизнь военнопленных. Если к ним все же прилетят путинские ракеты — это добавит в трансляции и пикантности и драматизма, — считает он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге.