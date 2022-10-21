В настоящее время в Беларуси не проводится скрытая мобилизация и страна не находится в состоянии подготовки к участию в войне.

Об этом Александр Лукашенко рассказал журналистам, сообщает издание БЕЛТА.

— Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся наступать. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны, – заявил Александр Лукашенко.

Также нелегитимный глава страны подчеркнул, что Беларусь изменила подходы к оснащению войск, опираясь на опыт войны, развязаной Россией в Украине. Он подчеркнул, что предпочтение будет отдаваться более простой, но модернизированной и надежной технике.

Самоназванный лидер Беларуси добавил, что в настоящее время страна обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы.

— Мир очень открыт, взаимосвязан. Террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути. Пока мы справимся. Будем пытаться справиться, – сказал Александр Лукашенко.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев, а препятствование снабжению вооружениями от стран-партнеров.