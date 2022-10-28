Бойцы одного из добровольческих формирований области полностью обеспечены качественной и теплой тактической обувью, чему поспособствовали председатель облорганизации партии «Слуга Народа» Анна Замазеева, депутат Николаевского облсовета Владимир Погадаев и депутат Николаевского райсовета Антонина Погадаева. Передать помощь удалось благодаря поддержке благотворительного фонда «Светлые дела». Кроме обуви, фонд передал добровольцам футболки, балаклавы, носки и наколенники.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации партии «Слуга народа».

— Мы стараемся регулярно привлекать помощь разных партнеров для наших добровольцев, ведь они обеспечивают безопасность нашего общества – дежурят на наблюдательных пунктах и приобщаются к обеспечению правопорядка во время комендантского часа. Раньше при поддержке благотворителей мы передали бойцам комплект раций и снабдили каждого современными военными аптечками, – рассказывает Владимир Погадаев.

Руководитель организации партии и представитель благотворительного фонда Анна Замазеева отметила, что это не последняя помощь, которую фонд планирует предоставить подразделению добровольцев.

— Победу Украины сейчас обеспечивает каждый, и наша цель – обеспечить наших военных всем необходимым: одеждой, обувью, бельем, продуктами питания, медикаментами и тому подобное, – добавила Анна Замазеева.

Прессрелиз