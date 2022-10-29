Российские войска, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, делая вид, будто достигли успехов по крайней мере в одном секторе на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны ( ISW ).

«Российские войска не достигают значительного прогресса в районе Бахмута Донецкой области или где-нибудь вдоль линии фронта», - говорится в сообщении.

Россияне продвигают нарратив о значительном прогрессе в Бахмуте, что, вероятно, улучшит моральный дух российских войск и улучшит личное положение финансиста «группы Вагнера» Евгения Пригожина, чьи войска в значительной степени ответственны за минимальные успехи в этом районе.

Как сообщается, оккупанты совершили ограниченное продвижение к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Пригожин признал медленный темп наземных операций группы вокруг Бахмута 23 октября и заявил, что силы Вагнера продвигаются всего на 100-200 м в день. Это, по его, как пишет ISW, абсурдное утверждение, является нормальной скоростью для современного наступления. Заявления россиян, как отмечается, на самом деле преувеличены.